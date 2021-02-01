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В мире     01.02.2021 22:08

Россия продлила приостановку авиасообщение с Великобританией до 16 февраля

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Теги:  коронавирус  COVID-19  авиасообщение  самолеты  границы  Великобритания 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Россия продлила до 16 февраля включительно приостановку авиасообщения с Великобританией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борььбе с коронавирусом.

Авиасообщение между Россией и Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года после выявления на территории Королевства нового штамма коронавируса.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  авиасообщение  самолеты  границы  Великобритания 

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