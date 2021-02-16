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В мире     16.02.2021 14:35

Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 марта

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Теги:  Великобритания  авиасообщение  коронавирус  COVID-19  приостановка 

16 февраля. Mossovetinfo.ru – Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Авиасообщение между Россией и Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года после выявления на территории Королевства нового штамма коронавируса. 1 февраля 2021 года приостановка авиасообщения была продлена до 16 февраля включительно.

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Теги: 
Великобритания  авиасообщение  коронавирус  COVID-19  приостановка 

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