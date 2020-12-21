21 декабря. Mossovetinfo.ru - Россия с 00:00 часов вторника, 22 декабря временно приостанавливает авиасообщение с Великобританией, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.



Данное решение принято в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Великобритании, в том числе с выявлением нового штамма COVID-19.



Решение о приостановке авиасообщения будет действительно в течение недели. Дальнейшее решение будет принято после изучения ситуации.



Новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании. По некоторым данным, он распространяется быстрее обычного коронавируса и на 71% более заразен. Позднее стало известно, что новый штамм обнаружен также еще в трех странах — Дании, Нидерландах и Австралии.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), рекомендовала странам самостоятельно принимать решение по авиасообщению в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.