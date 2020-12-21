 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В мире     21.12.2020 15:10

Россия с 22 декабря останавливает авиасообщение с Великобританией

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Великобритания  авиасообщение  коронавирус  ограничения  приостановка 

21 декабря. Mossovetinfo.ru - Россия с 00:00 часов вторника, 22 декабря временно приостанавливает авиасообщение с Великобританией, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Данное решение принято в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Великобритании, в том числе с выявлением нового штамма COVID-19.

Решение о приостановке авиасообщения будет действительно в течение недели. Дальнейшее решение будет принято после изучения ситуации.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании. По некоторым данным, он распространяется быстрее обычного коронавируса и на 71% более заразен. Позднее стало известно, что новый штамм обнаружен также еще в трех странах — Дании, Нидерландах и Австралии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), рекомендовала странам самостоятельно принимать решение по авиасообщению в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Великобритания  авиасообщение  коронавирус  ограничения  приостановка 

Возврат к списку

Лента новостей

15:10 В мире Россия с 22 декабря останавливает авиасообщение с Великобританией

14:34 Власть Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2021-2023 годы

13:24 Город (Москва и область) Участок БКЛ «ЦСКА» - «Деловой центр» откроется для пассажиров 22 декабря

13:09 В России Крым к 2024 году будет полностью обеспечен водой

12:13 Общество Умер один из создателей мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Актуальные материалы

11:29 Город (Москва и область) С 21 декабря записаться на вакцинацию в Москве смогут работники СМИ, промышленности и транспорта

23:59 Общество В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек

17:19 В мире Новое расследование об отравлении Навального может привести к санкциям со стороны США

08:02 В мире 14 декабря коллегия выборщиков США назовет президента страны

13:14 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

17:52 Власть Правительство не намерено распространять льготную ипотеку на вторичное жилье

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru