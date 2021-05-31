Другие материалы
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В мире
01.06.2021, 09:11
Россия в июне возобновит авиасообщение с Великобританией и еще с семью странами
31 мая. Mossovetinfo.ru — В июне Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами, также будет увеличено количес...
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В мире
31.05.2021, 16:04
В ЕС намерены ужесточить правила выдачи шенгенских виз
31 мая. Mossovetinfo.ru — Совет Европы одобрил поправки в визовый информационный сервис (VIS), которую используют при в...
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В мире
31.05.2021, 13:07
Китайские власти разрешили семьям иметь троих детей
31 мая. Mossovetinfo.ru — Власти Китая приняли решение разрешить семьям иметь троих детей, сообщает агентство «Синьх...