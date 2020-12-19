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В мире     19.12.2020 19:11

Россия входит в список врагов США - госсекретарь

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Теги:  Россия  США  принципы  госсекретарь  Помпео  враги  консульства  закрытие 

19 декабря. Mossovetinfo.ru - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью сообщил, что Россия «определенно» входит в список врагов США, желающих подорвать западный жизни и демократические принципы.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список», — сказал М.Помпео на радио в ток-шоу с Марком Левиным.

Также Помпео сказал, что Помпео, что за серьезной кибератакой на Соединенные Штаты стояла «довольно явно» Россия. «Но достаточно сказать, что были предприняты значительные усилия по использованию стороннего программного обеспечения для встраивания кода в правительственные системы США, и теперь они появляются в системах частных компаний, компаний и правительств по всему миру», - сказал Помпео. «Это было очень значительное усилие, и я думаю, что теперь мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой деятельности», - подчеркнул госсекретарь. В то же время он сказал, что некоторые части расследования по этому делу останутся засекреченными.

«Мы уже крайне длительное время наблюдаем за тем, как они используют асимметричные средства, чтобы занять позицию, в которой они могли бы нанести урон Соединенным Штатам», — добавил Помпео в ходе интервью на ток-шоу.

Эксперты и наблюдатели отмечают, что впервые должностное лицо администрации США публично возложило ответственность на Кремль за кибератаку против правительственных компьютерных систем и впервые за многие десятилетия на таком уровне Россию называют врагом.

Ранее, в начале декабря, в интервью CNN, избранный президент США Джо Байден сказал, что для решения вопросов, стоящих перед США в отношении Ирана, России, Китая и ряда других стран, Америка должна стать частью более крупной группы государств.

14 декабря в посольстве России в Вашингтоне назвали безосновательными "попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США".

В то же время, в субботу 19 декабря, стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс, что намерена закрыть последние два оставшихся генеральных консульства США в России: во Владивостоке и в Екатеринбурге. Уведомление было отправлено в Конгресс 10 декабря, но в то время не получило особого внимания, сообщило Associated Press.

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Теги: 
Россия  США  принципы  госсекретарь  Помпео  враги  консульства  закрытие 

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