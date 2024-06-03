Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов западным оружием

6 июня — Mossovetinfo.ru — Россия запросила на 14 июня заседание Совета Безопасности ООН в связи с тем, что западные страны дали Киеву „зеленый свет“ на использование поставляемого ими оружия по территории Российской Федерации», — сообщило в Telegram-канале постпредство России при ООН.



Президент России Владимир Путин заявил накануне, что расценит такие удары как объявление войны и даст асимметричный ответ. Россия может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.