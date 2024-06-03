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В мире
06.06.2024, 09:45
Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов западным оружием
6 июня — Mossovetinfo.ru — Россия запросила на 14 июня заседание Совета Безопасности ООН в связи с тем, что западные с...
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В мире
04.06.2024, 08:48
Министр обороны КНР изложил подход Китая к глобальной безопасности на конференции "Диалог Шангри-Ла"
4 июня — Mossovetinfo.ru — Министр обороны КНР Дун Цзюнь в воскресенье выступил с речью о подходе Китая к глобальной ...
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В мире
03.06.2024, 09:33
Республика Корея решила приостановить действие межкорейского военного соглашения
3 июня — Mossovetinfo.ru — Республика Корея (РК) в понедельник решила приостановить действие межкорейского в...