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В мире     06.06.2024 09:45

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов западным оружием

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Теги:  Украина  Россия  СВО  Путин  ООН  безопасность 

6 июня — Mossovetinfo.ru — Россия запросила на 14 июня заседание Совета Безопасности ООН в связи с тем, что западные страны дали Киеву „зеленый свет“ на использование поставляемого ими оружия по территории Российской Федерации», — сообщило в Telegram-канале постпредство России при ООН.

Президент России Владимир Путин заявил накануне, что расценит такие удары как объявление войны и даст асимметричный ответ. Россия может поставить свое дальнобойное оружие в регионы мира, откуда будут чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств.

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Теги: 
Украина  Россия  СВО  Путин  ООН  безопасность 

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