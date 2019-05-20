20 мая. Mossovetinfo.ru – Российские силы ПВО отразили атаку террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает пресс-служба Миноброны РФ.



Атаку на российскую авиабазу провели террористы из запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра». По авиабазе выпустили шесть реактивных снарядов, которые были перехвачены силами ПВО. Установка залпового огня террористов была обнаружена и уничтожена точечным ударом ВКС России.



Кроме того, российские ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата террористов, которые также направлялись к авиабазе Хмеймим.