20 мая. Mossovetinfo.ru – Российские силы ПВО отразили атаку террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает пресс-служба Миноброны РФ.
Атаку на российскую авиабазу провели террористы из запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра». По авиабазе выпустили шесть реактивных снарядов, которые были перехвачены силами ПВО. Установка залпового огня террористов была обнаружена и уничтожена точечным ударом ВКС России.
Кроме того, российские ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата террористов, которые также направлялись к авиабазе Хмеймим.
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