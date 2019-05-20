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В мире     20.05.2019 14:27

Российские силы ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

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Теги:  Министерство обороны  Сирия  террористы  атака  Хмеймим 

20 мая. Mossovetinfo.ru – Российские силы ПВО отразили атаку террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает пресс-служба Миноброны РФ.

Атаку на российскую авиабазу провели террористы из запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра». По авиабазе выпустили шесть реактивных снарядов, которые были перехвачены силами ПВО. Установка залпового огня террористов была обнаружена и уничтожена точечным ударом ВКС России.

Кроме того, российские ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата террористов, которые также направлялись к авиабазе Хмеймим.


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Теги: 
Министерство обороны  Сирия  террористы  атака  Хмеймим 

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