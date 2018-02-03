Российским олигархам в Великобритании предстоит объяснить происхождение их средств

3 февраля. Олигархи, владеющие активами в Великобритании, в соответствии с вступившим в силу 31 января законом «Ордер на богатство неясного происхождения» (Unexplained Wealth Orders), должны будут объяснить происхождение своих средств, заявил замминистра внутренних дел страны Бен Уоллес в интервью The Times.



«Вся мощь правительства» обрушится на коррумпированных политиков и иностранных преступников, которые используют Великобританию как убежище. Когда мы доберемся до вас, мы придем за вами, за вашими активами, и мы сильно усложним вам жизнь», – сказал Бен Уоллес.



Закон Unexplained Wealth Orders распространяются и на «политически значимых лиц» и позволяет замораживать активы стоимостью от 50 тысяч фунтов и начинать расследование в случае, если их владелец не может объяснить, на каких законных основаниях они были получены.



«Если у парламентариев из такой страны, где не получают высоких зарплат, вдруг оказывается чудесный таунхаус в Найтсбридже, который стоит миллионы, и они не могут объяснить, каким образом они за него заплатили, мы наложим арест на такой актив, мы будем им распоряжаться и используем доходы для финансирования нашей правоохранительной деятельности», - сказал Уоллес.