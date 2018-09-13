13 сентября. Mossovetinfo.ru – Российский авторынок в августе вышел на третье место в Европе по количеству проданных за месяц автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».



В течение августа в России было продано около 137 тысяч автомобилей.



Первое место в августе по количеству проданных автомобилей заняла Германия, где было продано 316405 машин. На втором месте авторынок Франции – 150391 проданный автомобиль. В пятерку крупнейших авторынков Европы вошли также Испания (107692 проданных автомобилей) и Великобритания (94094 автомобиля).