13 сентября. Mossovetinfo.ru – Российский авторынок в августе вышел на третье место в Европе по количеству проданных за месяц автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
В течение августа в России было продано около 137 тысяч автомобилей.
Первое место в августе по количеству проданных автомобилей заняла Германия, где было продано 316405 машин. На втором месте авторынок Франции – 150391 проданный автомобиль. В пятерку крупнейших авторынков Европы вошли также Испания (107692 проданных автомобилей) и Великобритания (94094 автомобиля).
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