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В мире     13.09.2018 10:44

Российский авторынок занял третье место в Европе по итогам августа

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Теги:  авторынок  Европа  Россия  продажи автомобилей 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Российский авторынок в августе вышел на третье место в Европе по количеству проданных за месяц автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В течение августа в России было продано около 137 тысяч автомобилей.

Первое место в августе по количеству проданных автомобилей заняла Германия, где было продано 316405 машин. На втором месте авторынок Франции – 150391 проданный автомобиль. В пятерку крупнейших авторынков Европы вошли также Испания (107692 проданных автомобилей) и Великобритания (94094 автомобиля).


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Теги: 
авторынок  Европа  Россия  продажи автомобилей 

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