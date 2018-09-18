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В мире     18.09.2018 11:03

Российский Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО - Минобороны

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Теги:  Минобороны  самолет  Сирия  Израиль 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Российский Ил-20, пропавший с радаров в Сирии, был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Инцидент спровоцировали самолеты израильских ВВС, которые атаковали объекты в Сирии и прикрылись заходившим на посадку российским самолетом.

Канашенков также заявил, что израильские самолеты умышленно создали опасную ситуацию, так как не могли не видеть на радарах российский самолет.

«Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих <…> Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», - заявил Конашенков.

Ранее сообщалось, что российский самолет-разведчик Ил-20 пропал с радаров, когда выполнял полет над Средиземным морем в 35 километрах от территории Сирии. На борту самолета находилось 15 военнослужащих.


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Теги: 
Минобороны  самолет  Сирия  Израиль 

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