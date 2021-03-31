Российский офицер задержан в Италии по подозрению в шпионаже

31 марта. Mossovetinfo.ru — Российский офицер задержан в Италии по подозрению в шпионаже, сообщает пресс-служба спецподразделение карабинеров ROS.



Сообщается, что российский офицер «аккредитованный при посольстве России в Италии» был задержан во вторник вечером после тайной встречи с офицером ВМС Италии, на которой российский офицер передал итальянскому деньги в обмен на секретные документы.



В сообщении также указано, что в расследовании принимали участие итальянская спецслужба Агентство внутренней информации и безопасности (AISI) и генштаб минобороны Италии.



Итальянское издание Corriere della Sera сообщает, что сразу после задержания российского офицера по распоряжению министра иностранных дел Италии в МИД страны был вызван российский посол Сергей Разов.