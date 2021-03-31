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В мире     31.03.2021 11:50

Российский офицер задержан в Италии по подозрению в шпионаже

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Теги:  Италия  шпионаж  задержание 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Российский офицер задержан в Италии по подозрению в шпионаже, сообщает пресс-служба спецподразделение карабинеров ROS.

Сообщается, что российский офицер «аккредитованный при посольстве России в Италии» был задержан во вторник вечером после тайной встречи с офицером ВМС Италии, на которой российский офицер передал итальянскому деньги в обмен на секретные документы.

В сообщении также указано, что в расследовании принимали участие итальянская спецслужба Агентство внутренней информации и безопасности (AISI) и генштаб минобороны Италии.

Итальянское издание Corriere della Sera сообщает, что сразу после задержания российского офицера по распоряжению министра иностранных дел Италии в МИД страны был вызван российский посол Сергей Разов.

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Теги: 
Италия  шпионаж  задержание 

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