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В мире     08.04.2021 12:57

Роуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить с 1 января 2022 года

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Теги:  Россия  Белоруссия  роуминг 

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 1 января 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Белоруссии в России Владимира Семашко.

По словам посла, сейчас стоит задача подготовить и согласовать все необходимые документы, межправительственные соглашения, которые позволят отменить роуминг между двумя странами. На заседании Группы высокого уровня Союзного государства было принято решение подготовить все документы к 1 июля текущего года.

Семашко заявил, что, по его мнению, вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией решен на 95%, осталось только оформить все документально.

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Теги: 
Россия  Белоруссия  роуминг 

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