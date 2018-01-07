С России намерены взыскать €1,39 млрд за эмбарго на ввоз свинины

7 января. /Mossovetinfo.ru/. Иск, подготовленный Всемирной торговой организацией (ВТО) о взыскании с России 1,39 миллиарда евро из-за ограничения импорта свинины, поступил в арбитражный суд в Брюсселе.



Размер компенсации оценивается по общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году и будет ежегодно индексироваться.



Исцы полагают, что Россия не имела права вводить запрет на импорт свинины и запретом нанесла «тяжелый удар» по голландским, датским и немецким фермерам.