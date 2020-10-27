27 октября. Mossovetinfo.ru – Бельгия стала страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса среди всех стран Евросоюза, об этом заявил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
Уровень заболеваемости коронавирусом за последние две недели составил в Бельгии 1390 случаев на 100 000 человек.
На втором месте по уровню заболеваемости оказалась Чехия - 1380 случаев заболевания на 100 000 человек, на третьем месте - Люксембург, где уровень заболеваемости составил 790 случаев на 100 000 населения.
В Бельгии в последние дни ежедневный прирост новых заболевших составляет около 13 тысяч человек. Власти страны ввели комендантский час, запретили работу кафе и ресторанов, ввели запрет на работу музеев и кинотеатров. Кроме того, в стране введено обязательное ношение масок.
При этом, самый высокий уровень смертности от коронавируса отмечается в Чехии - 12,3 смертных случая на 100 000 населения. Бельгия занимает второе место - 5,8 случаев смерти от коронавируса на 100 000 человек.
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