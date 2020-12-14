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В мире     14.12.2020 22:20

Санкции против Турции ввели США из-за закупки у России системы С-400

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Теги:  С-400  Турция  Россия  санкции 

14 декабрь. Mossovetinfo.ru - "Мягкие" санкции против Турции введены в США из-за покупки российских ЗРК С-400? сообщил в своем официальном аккаунте в твиттер @SecPompeo госсекретарь США Майк Помпео.

"«США вводят санкции в отношении председательства Турции в оборонной промышленности в соответствии с разделом 231 #CAATSA , санкции включают запрет на все экспортные лицензии и разрешения США на SSB, а также замораживание активов и визовые ограничения для Исмаила Демира , президента SSB (президента оборонной промышленности - ред.) и других офицеров SSB», - сообщил Помпео.

Санкции введены "за сознательное участие в крупной сделке с Рособоронэкспортом, основным российским экспортным предприятием вооружений, путем закупки зенитно-ракетной системы С-400".

Обосновывая санкции представители Правительство США сообщали, что система С-400 Турции ставит под угрозу военные технологии и персонал США и помогает подпитывать оборонный сектор России. Также отмечалось, что власти США не потерпят крупных сделок с оборонным сектором России и призывают все страны избегать крупных сделок с оборонным сектором России.


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Теги: 
С-400  Турция  Россия  санкции 

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