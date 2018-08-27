27 августа. Mossovetinfo.ru – Новые санкции США не способны заставить Россию свернуть с пути отстаивания своих национальных интересов, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



По словам Захаровой, действия США являются частью целенаправленной политики по размыванию структуры международного контроля над вооружениями, в том числе в области контроля за химическим оружием. Кроме того, Захарова подчеркнула, что военно-химический потенциал России был полностью уничтожен, что было подтверждено в том числе специалистами из США.



«Печально, что американская политическая элита не может воспринять простую истину: санкционные меры не способны заставить Россию свернуть с избранного пути по твердому отстаиванию своих национальных интересов. Естественно, не содействуют подобные шаги Вашингтона уважительному и цивилизованному двустороннему диалогу и взаимодействию, как это подобает нашим державам», - заявила Захарова.



Ранее сообщалось, что с понедельника, 27 августа вступил в силу очередной пакет антироссийских санкций США. Санкции введены в связи с «делом Скрипалей», которые якобы были отравлены боевым отравляющим веществом российского производства в английском Солсбери. При этом никаких доказательств причастности России к этому преступлению не приводится.