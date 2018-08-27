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В мире     27.08.2018 15:32

Санкции США не способны заставить Россию свернуть с избранного пути - МИД РФ

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Теги:  Мария Захарова  МИД РФ  санкции 

27 августа. Mossovetinfo.ru – Новые санкции США не способны заставить Россию свернуть с пути отстаивания своих национальных интересов, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, действия США являются частью целенаправленной политики по размыванию структуры международного контроля над вооружениями, в том числе в области контроля за химическим оружием. Кроме того, Захарова подчеркнула, что военно-химический потенциал России был полностью уничтожен, что было подтверждено в том числе специалистами из США.

«Печально, что американская политическая элита не может воспринять простую истину: санкционные меры не способны заставить Россию свернуть с избранного пути по твердому отстаиванию своих национальных интересов. Естественно, не содействуют подобные шаги Вашингтона уважительному и цивилизованному двустороннему диалогу и взаимодействию, как это подобает нашим державам», - заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 27 августа вступил в силу очередной пакет антироссийских санкций США. Санкции введены в связи с «делом Скрипалей», которые якобы были отравлены боевым отравляющим веществом российского производства в английском Солсбери. При этом никаких доказательств причастности России к этому преступлению не приводится.


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Теги: 
Мария Захарова  МИД РФ  санкции 

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