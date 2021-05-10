СБ ООН 10 мая проведет заседание по поводу ситуации в Восточном Иерусалиме

10 мая. - Mossovetinfo.ru - Совет Безопасности ООН в понедельник проведет заседание, на котором обсудит ситуацию в Восточном Иерусалиме, передает Reuters.



В то же время распространено заявлении официального представителя генсека ООН в котором Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с "продолжающимся насилием" в Восточном Иерусалиме и призвал власти Израиля остановить выселение палестинцев из ряда районов.



"Израильские власти должны проявлять максимальную сдержанность и уважать право на свободу мирных собраний", - отмечается в заявлении.



Также Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться за столкновения в ночь с 7 на 8 мая между палестинцами и полицией в Восточном Иерусалиме.



"У мусульман всего мира два наиболее почитаемых праздника. И Рамадан является одним из них. Власти Израиля выбрали для проведения карательной операции самые священные для верующих дни. Это ничто иное, как провокация в самой изощренной форме", - заявил Кадыров в своем Telegram-канале.



Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между сотрудниками израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах.



В столкновениях с полицией Израиля в Восточном Иерусалиме ранены сотни палестинцев, госпитализировали 50 человек, сообщила газета Times of Israel.



Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил серьезную обеспокоенность по поводу ситуации в Иерусалиме, включая ожесточенные столкновения в районе Храмовой горы, а также по поводу возможного выселения палестинских семей из домов в районе Шейх Джаррах. Об этом сообщает Белый дом.

