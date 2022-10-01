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В мире     01.10.2022 10:17

СБ ООН не смог принять резолюцию, осуждающую референдумы в четырех регионах

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Теги:  ООН  Россия  Украина  референдумы  резолюция 

1 октября. Mossovetinfo.ru - Совет Безопасности ООН в пятницу не смог принять проект резолюции "Незаконные так называемые референдумы в Украине", в которой осуждались референдумы, проведенные с 23 по 27 сентября в четырех регионах, находящихся под контролем России. Проект подготовлен Албанией и США.

"На проект резолюции наложила вето Россия - один из пяти постоянных членов Совбеза. 10 из 15 стран СБ, включая США, Францию и Великобританию, поддержали резолюцию. Китай, Габон, Индия и Бразилия воздержались от голосования", - сообщает Синьхуа.

В пятницу в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей. Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда, сказал в Кремле Президент России Владимир Путин и призвал киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, выступая на церемония подписания договоров.

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Теги: 
ООН  Россия  Украина  референдумы  резолюция 

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