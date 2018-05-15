Другие материалы
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В мире
17.05.2018, 13:41
Сборная России сохранила 66-е место в рейтинге ФИФА
17 мая. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА, очередная версия которого была опубликована 17 мая на официальном сайте организации. Предыдущая вер...
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В мире
17.05.2018, 10:52
Трамп поручил разработать новые санкции против России за нарушение договора о ракетах
17 мая. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео разработать план введения новых санкций в отношении России за предполагаемые нарушения Договора о ликвидаци...
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В мире
15.05.2018, 19:05
В Киеве задержан глава портала РИА Новости Украина, в редакции прошли обыски
15 мая. Mossovetinfo.ru – Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в редакцию РИА Новости Украина и устроили там обыск, руководитель проекта Кирилл Вышинский задержан, сообщает РИА Новости....