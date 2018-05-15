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В мире     17.05.2018, 13:41

Сборная России сохранила 66-е место в рейтинге ФИФА

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Теги:  Сборная России по футболу  футбол  ФИФА  рейтинги  ЧМ-2018 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА, очередная версия которого была опубликована 17 мая на официальном сайте организации.

Предыдущая версия рейтинга была опубликована в апреле. С тех пор сборная России не проводила матчей. Нынешнее место сборной в рейтинге ФИФА является самым низким за всю историю команды.

Сборная России станет хозяйкой предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве на двух стадионах состоятся 12 матчей, включая матч открытия, полуфинал и финал турнира в «Лужниках». Сборная России сыграет в матче открытия чемпионата 14 июня со сборной Саудовской Аравии. 19 июня Сборная России в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Египта, а 25 июня в Самаре – со сборной Уругвая.


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Карта места

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Теги: 
Сборная России по футболу  футбол  ФИФА  рейтинги  ЧМ-2018 

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