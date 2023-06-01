2 июня — Mossovetinfo.ru — Сенат США принял законопроект о приостановлении действия лимита госдолга страны до 1 янва...

1 июня — Mossovetinfo.ru — НАТО пока не приняла решений по поводу гарантий безопасности для Украины, Дискуссия об эт...