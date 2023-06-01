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В мире     02.06.2023 09:45

Сенат США одобрил сделку по ограничению долга, чтобы предотвратить дефолт

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Теги:  США  Байден  дефолт  предотвращение  сенат  палата представителей 

2 июня — Mossovetinfo.ru — Сенат США принял законопроект о приостановлении действия лимита госдолга страны до 1 января 2025 года, предотвратив первый в истории дефолт США всего за несколько дней до установленного срока, — сообщает CNN.

Палата представителей ранее на этой неделе уже приняла эту меру, которая теперь может быть направлена президенту Джо Байдену для подписания в качестве закона. Байден, всего через несколько мгновений после того, как Сенат принял законопроект об ограничении долга, похвалил Конгресс за его усилия и сказал в заявлении: “Я с нетерпением жду, когда этот законопроект станет законом как можно скорее”. В пятницу президент выступит с обращением к нации по вопросу предотвращения дефолта.

28 мая Белый дом и республиканцы из Палаты представителей достигли принципиального соглашения о повышении потолка долга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета что дало возможность предотвратить дефолт США минимум на два года.

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Теги: 
США  Байден  дефолт  предотвращение  сенат  палата представителей 

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