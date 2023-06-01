Другие материалы
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В мире
02.06.2023, 09:45
Сенат США одобрил сделку по ограничению долга, чтобы предотвратить дефолт
2 июня — Mossovetinfo.ru — Сенат США принял законопроект о приостановлении действия лимита госдолга страны до 1 янва...
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В мире
01.06.2023, 15:44
НАТО не приняла решений о гарантиях безопасности для Украины, ждет окончания конфликта — генсек
1 июня — Mossovetinfo.ru — НАТО пока не приняла решений по поводу гарантий безопасности для Украины, Дискуссия об эт...
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В мире
01.06.2023, 10:33
700 военных НАТО выдвинулись в Косово — Столтенбер
1 июня — Mossovetinfo.ru — В Косово уже выдвинулись подкрепления НАТО в составе 700 военнослужащих, сообщил генсек ал...