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В мире     10.02.2021 09:17

Сенат США признал импичмент Трампу соответствующим конституции

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Теги:  США  Сенат  Дональд Трамп  импичмент 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Сенат США на своем заседании во вторник признал соответствующей американской Конституции процедуру импичмента бывшему президенту страны Дональду Трампу.

За конституционность процедуры проголосовали 56 сенаторов из 100, в том числе 6 представителей Республиканской партии, кандидатом от которой Трамп был на прошедших выборах.

Теперь вопрос об импичменте Трампу будет рассматриваться по существу. Для его утверждения необходимо 67 голосов сенаторов.

Если Сенат США проголосует за импичмент Трампа, тот больше не сможет занимать государственные должности, в том числе баллотироваться на пост президента.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент трампу 14 января. Трамп был обвинен в «подстрекательстве к мятежу» из-за беспорядков в Капитолии, произошедших в ходе утверждения результатов президентских выборов.

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Теги: 
США  Сенат  Дональд Трамп  импичмент 

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