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В мире     29.11.2022 09:51

Сербия получает газ в 4,5 раза дешевле остальной Европы

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Теги:  Сербия  газ  Газпром 

29 ноября. Mossovetinfo.ru - Сербия закупает газ в среднем в 4,5 раза дешевле, чем остальные страны Европы, заявил президент страны Александр Вучич в интервью телеканалу Pink.

«Газ все дороже, около $1385 [за 1 тыс. куб. м], при этом считайте еще торговцев и доставку. Вы не можете его купить дешевле $1,8 тыс. [за 1 тыс. куб. м]. А мы его получаем по большей части за $400», — сказал он (цитата по ТАСС).

Россия и Сербия договорились о поставках газа на новых условиях в конце мая.

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Теги: 
Сербия  газ  Газпром 

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