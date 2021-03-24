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В мире     24.03.2021 19:32

Сербия ужесточила правила въезда в страну

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Теги:  Сербия  коронавирус  COVID-19  ограничения 

24 марта. Mossovetinfo.ru — В связи сростом числа заражений коронавирусом, кризисный штаб по борьбе с COVID-19 при правительстве Сербии принял решение ужесточить правила въезда в страну, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя штаба доктора Зорана Гойковича.

Въезд в Сербию иностранным гражданам будет разрешен только в том случае, если они уже закончили курс вакцинации (получили оба компонента препарата), вакцинами Pfizer, «Спутник V» или Sinopharm. Или сделали прививку вакциной AstraZeneca.

Граждане Сербии смогут въехать в страну только в случае подтвержденного прохождения вакцинации либо имея отрицательный ПЦР-тест.

Ранее в Сербии ввели жесткие ограничения, уже несколько дней в стране закрыты все торговые и развлекательные объекты. По словам Гойковича, это позволило стабилизировать динамику заражений, однако отменять ограничения в ближайшее время не планируется.

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Теги: 
Сербия  коронавирус  COVID-19  ограничения 

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