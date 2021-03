8 марта 2021 года. – Mossovetinfo.ru – Ряд кибератак на внутренние системы российских властей в течение ближайших трех недель планируют осуществить США. Об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.По информации The New York Times., хакерские атаки будут незаметными для остального мира, но очевидными для разведки России, вооруженных сил и президента Владимира Путина.Хакерская атака на сайты органов власти России, обосновывается как ответ на приписываемую РФ хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds - крупномасштабный взлом американских правительственных сетей, обнаруженных в прошлом году.По данным CNN, в ходе телефонного разговора Владимира Путина с президента США Джозефом Байденом обсуждался и вопрос «кибер-взлом Solarwinds, масштабы которого еще не определены».