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В мире     08.03.2021 10:47

Серию кибератак против России собираются провести США – газета NYT

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Теги:  США  кибератака  хакеры  Россия 

8 марта 2021 года. – Mossovetinfo.ru – Ряд кибератак на внутренние системы российских властей в течение ближайших трех недель планируют осуществить США. Об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По информации The New York Times., хакерские атаки будут незаметными для остального мира, но очевидными для разведки России, вооруженных сил и президента Владимира Путина.

Хакерская атака на сайты органов власти России, обосновывается как ответ на приписываемую РФ хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds - крупномасштабный взлом американских правительственных сетей, обнаруженных в прошлом году.

По данным CNN, в ходе телефонного разговора Владимира Путина с президента США Джозефом Байденом обсуждался и вопрос «кибер-взлом Solarwinds, масштабы которого еще не определены».



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Теги: 
США  кибератака  хакеры  Россия 

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