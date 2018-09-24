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В мире     24.09.2018 12:34

Шойгу: Россия в течение двух недель передаст Сирии комплекс ПВО С-300

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Теги:  Сергей Шойгу  Сирия 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – В течение двух недель Россия передаст Сирии комплекс ПВО С-300, сообщил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу также заявил, что поставка С-300 в Сирию была запланирована еще в 2013 году, сирийские военные прошли обучение для работы с комплексом, но по просьбе израильской стороны поставка была приостановлена. Однако после инцидента с российским самолетом Ил-20, решение о приостановке поставки комплекса было пересмотрено.

Российский разведывательный самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО над средиземным морем в 35 километрах от территории Сирии. Минобороны России заявили, что под удар ПВО российский самолет подставили израильские самолеты, проводившие атаку на сирийские объекты.


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Теги: 
Сергей Шойгу  Сирия 

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