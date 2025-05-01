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В мире     04.05.2025 12:06

Си Цзиньпин 7-10 мая совершит государственный визит в Россию

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Теги:  Си Цзиньпин  Китай  КНР  Путин  Великая Отечественная война  Победа  80-я годовщина 

4 мая — Mossovetinfo.ru — По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в РФ с 7 по 10 мая. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, сообщило Синьхуа.

«В Москве Си Цзиньпин примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что по решению Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В.Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия.

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Теги: 
Си Цзиньпин  Китай  КНР  Путин  Великая Отечественная война  Победа  80-я годовщина 

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