Другие материалы
-
В мире
04.05.2025, 12:06
Си Цзиньпин 7-10 мая совершит государственный визит в Россию
4 мая — Mossovetinfo.ru — По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель КНР Си Цзин...
-
В мире
02.05.2025, 09:32
Китай проводит оценку заявлений США о готовности провести переговоры по вопросу таможенных пошлин - Минкоммерции КНР
2 мая — Mossovetinfo.ru — Министерство коммерции КНР заявило в пятницу, что Китай проводит оценку в связи с тем, что а...
-
В мире
01.05.2025, 08:27
Соединённые Штаты и Украина подписали соглашение по минералам и экономическом партнёрстве
1 мая — Mossovetinfo.ru — Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых, минералах и эконо...