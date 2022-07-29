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В мире     29.07.2022 03:34

Си Цзиньпин Байдену: Те, кто играет с огнем, погибнут от него

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Теги:  Китай  США  Си Цзиньпин  Байден  Тайвань 

Mossovetinfo.ru – Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг вечером провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом по инициативе американской стороны в ходе которого, как следует из информации государственного информагентства Китая Синьхуа, «Си Цзиньпин подробно изложил принципиальную позицию КНР по тайваньскому вопросу» и отметил, что, «те, кто играет с огнем, погибнут от него».

«…исторические детали тайваньского вопроса предельно ясны, также как факт и статус-кво, заключающиеся в том, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат КНР. Три совместных китайско-американских коммюнике воплощают политические обязательства, взятые на себя обеими сторонами, а принцип одного Китая является политической основой отношений КНР и США. Китай решительно выступает против сепаратистских шагов в направлении "независимости Тайваня" и вмешательства внешних сил, не оставляя пространства для сил "независимости Тайваня" в какой бы то ни было форме. Позиция правительства и народа Китая по тайваньскому вопросу последовательна, и решительная защита национального суверенитета и территориальной целостности страны является твердой волей более 1,4 миллиарда китайцев. Общественное мнение не может игнорироваться. Те, кто играет с огнем, погибнут от него. Надеемся, что США будут трезво смотреть на это, отметил лидер китайского государства, добавив, что США следует соблюдать принцип одного Китая и выполнять три совместных коммюнике как на словах, так и на деле», - сказал Председатель КНР Си Цзиньпин.

Фото: Синьхуа

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Теги: 
Китай  США  Си Цзиньпин  Байден  Тайвань 

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