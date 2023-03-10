 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В мире     10.03.2023 09:04

Си Цзиньпин единогласно избран председателем КНР и председателем ЦВС КНР

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Си Цзиньпин  КНР  избрание 

10 марта, Mossovetinfo.ru - Си Цзиньпин единогласно избран председателем КНР и председателем Центрального военного совета КНР в пятницу на проходящей 1-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает Синьхуа.

Си Цзиньпин принес присягу на верность Конституции КНР в Доме народных собраний в Пекине.

В этом году Си Цзиньпину исполнится 70 лет.

Си Цзиньпин стал первым в истории председателем КНР, избранным на третий срок. Впервые он был избран на должность 14 марта 2013 года. 17 марта 2018-го он был переизбран на второй срок.

Разведка США обозначила третий срок правления главы КНР Си Цзиньпина как самую большую угрозу для Вашингтона. Об этом сообщает NBC News.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Си Цзиньпин  КНР  избрание 

Возврат к списку

Лента новостей

09:04 В мире Си Цзиньпин единогласно избран председателем КНР и председателем ЦВС КНР

19:26 Происшествия Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины беспричинно толкнувшего 15-летнего подростка под поезд метро

15:00 В России Путин поразился хищениям с "Пушкинских карт", схемам с "мертвыми душами"

13:11 Другое Песков: вброс о причастности РФ к теракту на "Севпотоках" изначально не выдерживал критики

09:58 В мире Правящая партия в Грузии отозвала конфликтный законопроект об иноагентах

Актуальные материалы

16:19 Другое Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru