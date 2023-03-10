Си Цзиньпин единогласно избран председателем КНР и председателем ЦВС КНР

10 марта, Mossovetinfo.ru - Си Цзиньпин единогласно избран председателем КНР и председателем Центрального военного совета КНР в пятницу на проходящей 1-й сессии ВСНП 14-го созыва, сообщает Синьхуа.



Си Цзиньпин принес присягу на верность Конституции КНР в Доме народных собраний в Пекине.



В этом году Си Цзиньпину исполнится 70 лет.



Си Цзиньпин стал первым в истории председателем КНР, избранным на третий срок. Впервые он был избран на должность 14 марта 2013 года. 17 марта 2018-го он был переизбран на второй срок.



Разведка США обозначила третий срок правления главы КНР Си Цзиньпина как самую большую угрозу для Вашингтона. Об этом сообщает NBC News.