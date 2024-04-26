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В мире     29.04.2024 11:11

Си Цзиньпин нанесет государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая

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Теги:  Си Цзиньпин  визиты  Китай  КНР 

29 апреля — Mossovetinfo.ru — По приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, президента Сербии Александра Вучича, президента Венгрии Тамаша Шуйока и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию в период с 5 по 10 мая, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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Теги: 
Си Цзиньпин  визиты  Китай  КНР 

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