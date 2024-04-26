Си Цзиньпин нанесет государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая

29 апреля — Mossovetinfo.ru — По приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, президента Сербии Александра Вучича, президента Венгрии Тамаша Шуйока и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию в период с 5 по 10 мая, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.