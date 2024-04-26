Другие материалы
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В мире
29.04.2024, 11:11
Си Цзиньпин нанесет государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая
29 апреля — Mossovetinfo.ru — По приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, президента Сербии Александра Вуч...
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В мире
28.04.2024, 09:54
Число пользователей сетевой литературы в Китае превысило 500 млн человек
28 апреля — Mossovetinfo.ru — По состоянию на конец 2023 года, число пользователей сетевой литературы в Китае составил...
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В мире
26.04.2024, 09:07
Глава МИД КНР провел переговоры с госсекретарем США
26 апреля — Mossovetinfo.ru — Министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу в Пекине провел переговоры с государственн...