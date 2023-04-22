Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

26 апреля, Mossovetinfo.ru - Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса, и в ядерной войне не может быть победителей. Об этом в среду в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил председатель КНР Си Цзиньпин, - сообщает официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики (КНР) Синьхуа.



Стороны обменялись мнениями о китайско-украинских отношениях и украинском кризисе.



Китай направит специального представителя китайского правительства по делам Евразии посетить Украину и другие страны для углубленного общения со всеми сторонами по политическому урегулированию кризиса, сказал он.



Си отметил, что двусторонние отношения (Китая и Украины - ред.) развивались 31 год и достигли уровня стратегического партнерства, что способствовало соответствующему развитию и оживлению двух стран.



Си сказал, что высоко оценивает неоднократное подчеркивание президентом Зеленским важности развития китайско-украинских связей и сотрудничества с Китаем, и поблагодарил Украину за предоставление значительной помощи в эвакуации китайских граждан в прошлом году.



Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, сказал Си, является политической основой двусторонних отношений.



Он призвал обе стороны сосредоточиться на будущем, продолжать рассматривать двусторонние отношения в долгосрочной перспективе и строить планы, а также расширять традиции взаимного уважения и искренного отношения друг к другу, чтобы стимулировать развитие китайско-украинского стратегического партнерства.



Готовность Китая развивать свои отношения с Украиной последовательна и ясна, сказал Си Цзиньпин, добавив, что независимо от того, как меняется международная ситуация, Китай готов работать с этой страной, чтобы продвигать взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами.



Си отметил, что украинский кризис развивается сложными путями, оказывая серьезное влияние на международный ландшафт.



В украинском кризисе Китай всегда выступает на стороне мира, и его основная позиция заключается в содействии переговорам о мире, сказал он.



Си отметил свои предложения из четырех пунктов о том, что должно быть сделано, четыре вещи, которые международное сообщество должно сделать сообща, и три замечания, заявив, что на этой основе Китай обнародовал свою позицию по политическому урегулированию украинского кризиса.



Китай не создавал украинский кризис и не является стороной кризиса, сказал Си Цзиньпин, добавив, что как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная крупная страна Китай не будет сидеть сложа руки и не будет подливать масла в огонь, а тем более использовать ситуацию в своих интересах.



Все, что делает Китай, является честным, сказал председатель КНР.



Что касается ядерной проблемы, то все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, по-настоящему действовать в интересах своего собственного будущего и будущего человечества и совместно управлять кризисом, сказал он, добавив, что с учетом рационального мышления и голосов, которые сейчас звучат, важно воспользоваться возможностью и создать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса.



Есть надежда, что все стороны серьезно задумаются над украинским кризисом и совместно изучат пути установления прочного мира и безопасности в Европе посредством диалога, сказал Си.



Китай продолжит содействовать мирным переговорам и приложит свои усилия для скорейшего прекращения огня и восстановления мира, добавил он.



Китай направил Украине несколько партий гуманитарной помощи и будет продолжать оказывать ее в меру своих возможностей, сказал Си Цзиньпин.



Со своей стороны, Зеленский поздравил Президента Си с его переизбранием, похвалил Китай за его замечательные достижения и выразил уверенность, что под руководством Президента Си Китай успешно справится с различными вызовами и продолжит двигаться вперед.



Китай придерживается целей и принципов Устава ООН в международных делах и имеет значительное влияние на международной арене, сказал Зеленский, добавив, что украинская сторона привержена политике одного Китая и надеется развивать всестороннее сотрудничество с Китаем, открыть новую главу в украинско-китайских отношениях и совместно защищать мир и стабильность во всем мире.



Зеленский поделился своими взглядами на текущее состояние украинского кризиса, поблагодарил Китай за предоставление гуманитарной помощи Украине и приветствовал важную роль Китая в восстановлении мира и поиске дипломатического решения кризиса.