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В мире     19.01.2023 07:24

Си Цзиньпин поздравил весь китайский народ с праздником Весны

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Теги:  Си Цзиньпин  Китай  Новый год  поздравление  праздник Весны 

19 января, Mossovetinfo.ru - Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин в среду в Пекине по видеосвязи встретился с представителями кадровых работников низового уровня и народных масс и выразил добрые пожелания многонациональному народу страны по случаю приближающегося праздника Весны, - сообщает Синьхуа.

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, побеседовал по видеосвязи с медицинским персоналом больницы, пожилыми гражданами из учреждения социального обеспечения, рабочими нефтяного месторождения, пассажирами и сотрудниками железнодорожного вокзала, торговцами и посетителями оптового рынка сельскохозяйственной продукции и жителями одной из деревень.

Председатель КНР пожелал многонациональному китайскому народу здоровья и счастья в году Кролика и выразил надежду на процветание страны.

В этом году праздник Весны, или китайский Новый год по лунному календарю, выпадает на 22 января.

В настоящее время люди по всему Китаю заняты подготовкой к встрече праздника Весны - Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю.

В Китае Новый год встречают дважды: по солнечному календарю (1 января) и по лунному, называя Праздником весны - Чуньцзе и определяя этот день как второе новолуние  новолунию после зимнего солнцестояния. Неизменным атрибутом Чуньцзе являются народные гулянья, которые сопровождаются традиционными представлениями - танцем льва (у ши) и танцем дракона (у лун). Новогодние мероприятия заканчиваются на пятнадцатый день первого месяца по лунному календарю - после праздника фонарей (Юаньсяоцзе).

Накануне нового года убирают и украшают жилища, и в канун праздника семьи собираются за богато накрытым столом, куда приезжают и те, кто работает и учится в других городах.

В связи с тем что практически каждый житель страны в новогодние каникулы стремится поехать к родственникам - транспортная система Китая в эти дни работает на пределе.

Фото: - Синьхуа


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Теги: 
Си Цзиньпин  Китай  Новый год  поздравление  праздник Весны 

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