 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В мире     02.03.2023 05:55

Си Цзиньпин провел переговоры с Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Китай  Беларусь  Си Цзиньпин  Лукашенко  переговоры 

2 марта, Mossovetinfo.ru - Председатель КНР Си Цзиньпин 1 марта в Доме народных собраний в Пекине провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко, находящимся в Китае с государственным визитом. Об этом сообщает Синьхуа.

По словам Си Цзиньпина, решение, принятое в сентябре прошлого года в Самарканде о выведении китайско-белорусских отношений на уровень всепогодного и всестороннего стратегического партнерства послужило мощным толчком для полномасштабного сотрудничества двух стран.

Си Цзиньпин подчеркнул, что у Китая и Беларуси прочная нерушимая дружба. Стороны должны постоянно укреплять политическое взаимодоверие, всегда быть друг для друга истинным другом и надежным партнером. КНР высоко ценит твердую поддержку со стороны Беларуси справедливой позиции Китая по вопросам, касающимся Тайваня, Синьцзяна, Сянгана и прав человека.
Си Цзиньпин отметил, что на фоне происходящих кардинальных перемен укреплять мир и устойчивое развитие - большая ответственность. Китай и Беларусь являются защитниками международной справедливости и равноправия.

А. Лукашенко еще раз тепло поздравил с успешным проведением 20-го съезда КПК. Он выразил восхищение тем, что председатель Си Цзиньпин пользуется величайшим доверием китайского народа и высоким авторитетом во всем мире. Он выразил уверенность, что под твердым руководством председателя Си Цзиньпина Китай будет неуклонно добиваться новых блестящих достижений.

А. Лукашенко отметил, что белорусская сторона полностью разделяет и поддерживает позицию и подход Китая к политическому урегулированию украинского кризиса, что имеет важное значение для его урегулирования.

ПОДРОБНЕЕ в материале Синьхуа

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Китай  Беларусь  Си Цзиньпин  Лукашенко  переговоры 

Возврат к списку

Лента новостей

05:55 В мире Си Цзиньпин провел переговоры с Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко

04:13 Город (Москва и область) Открыта Большая кольцевая линия московского метро - БКЛ

03:54 Мнения Кадыров заявил о зарождении «новой России»

07:49 Происшествия При столкновении поездов в Греции погибли не менее 29 человек

15:27 Происшествия Падением БПЛА под Коломной занимаются ФСБ и другие компетентные органы

Актуальные материалы

16:19 Другое Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru