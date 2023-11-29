3 декабря — Mossovetinfo.ru — Гуманомика в новую эпоху отстаивает развитие, ориентированное на человека. Об этом говорится в докладе, опубликованном в воскресенье Государственным аналитическим центром информационного агентства Синьхуа, сообщает агентство.
Согласно докладу, гуманомика ставит в центр внимания народ в качестве главного приоритета на пути модернизации в китайском стиле.
Основное внимание в гуманомике в новую эпоху уделяется удовлетворению стремления людей к лучшей жизни, содействию общему процветанию для всех, стимулированию развития человеческого капитала во имя великого дела и цели гармоничного сосуществования человека и природы.
Гуманомика в новую эпоху во многом опирается на философию, ориентированную на человека и давно существующую в традиционной китайской культуре, которая ценит идею о том, что "народ является основой страны, и государство может процветать только тогда, когда люди живут хорошо".
В докладе подчеркивается, что гуманомика отражает идеи и практики того времени, направленные на поиск людского счастья.
Авторы доклада указывают, что в целях удовлетворения стремления людей к лучшей жизни гуманомика в новую эпоху способствует разработке экономической политики и стимулированию высококачественного развития для обеспечения высококачественного народного благосостояния и счастья людей.
Как отмечается, власти Китая рассматривают счастье и благополучие людей в качестве конечной цели высококачественного развития и поэтому стремятся постоянно укреплять чувство удовлетворения, счастья и безопасности у китайского народа.
Согласно докладу, благодаря росту ВВП Китая располагаемый доход на душу населения в стране вырос с 16 510 юаней (около 2322 долларов США) в 2012 году до 36 883 юаней в 2022 году.
Доклад под названием "Гуманомика в новую эпоху" был опубликован Государственным аналитическим центром Синьхуа в городе Гуанчжоу на юге Китая в воскресенье в ходе 5-го Всемирного медиа-саммита и отражает китайское практическое воплощение новой парадигмы развития, которая делает акцент на симбиотическом взаимодействии между гуманитарными науками и экономикой.
В документе, состоящем из семи частей, представлен обзор новой парадигмы развития Китая, ставящей в центр внимания народ и предполагающей интегрированное взаимодействие между культурой и экономикой в процессе продвижения модернизации в китайском стиле.
Выступая на церемонии презентации доклада, генеральный директор информационного агентства Синьхуа, председатель ученого совета Государственного аналитического центра Синьхуа Фу Хуа указал, что в новую эпоху и на новом пути Коммунистическая партия Китая вместе с китайским народом неуклонно расширяет путь модернизации в китайском стиле.
Как отметил гендиректор Синьхуа, на пути к высококачественному развитию Китай стремится к благотворному взаимодействию гуманитарных наук и экономики, создает новую модель человеческой цивилизации и добивается всемирно признанных достижений.
Фу Хуа констатировал, что "гуманомика в новую эпоху" постепенно формируется, демонстрируя четкие характерные особенности, такие как акцент на симбиозе культуры и экономики, продвижение ориентированной на человека философии развития, повышенное внимание к интеграции традиций и современности.
Информационное агентство Синьхуа надеется развивать обмены и сотрудничество со средствами массовой информации по всему миру, используя такие платформы, как Всемирный медиа-саммит, что будет стимулировать новые достижения в освещении и исследованиях гуманомики в новую эпоху, указал Фу Хуа.
Среди других спикеров, поделившихся своими мыслями на мероприятии, были бывший старший научный сотрудник факультета политики и международных исследований Кембриджского университета Мартин Жак, председатель совета Гуанчжоуского института региона Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь Чжэн Юннянь и генеральный директор аргентинского информационного агентства Telam Мария Бернарда Льоренте.
Эксперты пришли к общему мнению, что Китай в процессе движения к высококачественному развитию осваивает путь, на котором гуманитарные науки и экономика развиваются и процветают совместно. По их мнению, этот опыт заслуживает глубокого изучения.
Как отметил М. Жак, центральной идеей, проходящей через доклад аналитического центра Синьхуа, является четкое отличие модернизации в китайском стиле от модернизации по западному образцу.
Глава пакистанской общественной организации "Понять Китай" Зафар Уддин Махмуд заявил, что гуманомика может стать самостоятельной научной дисциплиной. По его словам, доклад указал новое направление в том, что касается отношений между гуманитарными науками и экономикой.
Высоко оценив выдающиеся достижения Китая, проректор российского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Виктория Панова отметила, что в докладе, опубликованном Синьхуа, представлена новая концепция, которая имеет огромную важность для всего мира. В. Панова призвала черпать вдохновение из лучших достижений различных цивилизаций.
Китайская версия доклада, наряду с версиями на английском, французском и русском языках, была распространена по всему миру.
Двуязычное издание исследовательского доклада на китайском и английском языках опубликовано издательством "Синьхуа чубаньшэ".