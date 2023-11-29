3 декабря — Mossovetinfo.ru — Гуманомика в новую эпоху отстаивает развитие, ориентированное на человека. Об этом говорится в докладе, опубликованном в воскресенье Государственным аналитическим центром информационного агентства Синьхуа, сообщает агентство.Согласно докладу, гуманомика ставит в центр внимания народ в качестве главного приоритета на пути модернизации в китайском стиле.Основное внимание в гуманомике в новую эпоху уделяется удовлетворению стремления людей к лучшей жизни, содействию общему процветанию для всех, стимулированию развития человеческого капитала во имя великого дела и цели гармоничного сосуществования человека и природы.Гуманомика в новую эпоху во многом опирается на философию, ориентированную на человека и давно существующую в традиционной китайской культуре, которая ценит идею о том, что "народ является основой страны, и государство может процветать только тогда, когда люди живут хорошо".В докладе подчеркивается, что гуманомика отражает идеи и практики того времени, направленные на поиск людского счастья.Авторы доклада указывают, что в целях удовлетворения стремления людей к лучшей жизни гуманомика в новую эпоху способствует разработке экономической политики и стимулированию высококачественного развития для обеспечения высококачественного народного благосостояния и счастья людей.Как отмечается, власти Китая рассматривают счастье и благополучие людей в качестве конечной цели высококачественного развития и поэтому стремятся постоянно укреплять чувство удовлетворения, счастья и безопасности у китайского народа.Согласно докладу, благодаря росту ВВП Китая располагаемый доход на душу населения в стране вырос с 16 510 юаней (около 2322 долларов США) в 2012 году до 36 883 юаней в 2022 году.Доклад под названием "Гуманомика в новую эпоху" был опубликован Государственным аналитическим центром Синьхуа в городе Гуанчжоу на юге Китая в воскресенье в ходе 5-го Всемирного медиа-саммита и отражает китайское практическое воплощение новой парадигмы развития, которая делает акцент на симбиотическом взаимодействии между гуманитарными науками и экономикой.В документе, состоящем из семи частей, представлен обзор новой парадигмы развития Китая, ставящей в центр внимания народ и предполагающей интегрированное взаимодействие между культурой и экономикой в процессе продвижения модернизации в китайском стиле.Выступая на церемонии презентации доклада, генеральный директор информационного агентства Синьхуа, председатель ученого совета Государственного аналитического центра Синьхуа Фу Хуа указал, что в новую эпоху и на новом пути Коммунистическая партия Китая вместе с китайским народом неуклонно расширяет путь модернизации в китайском стиле.Как отметил гендиректор Синьхуа, на пути к высококачественному развитию Китай стремится к благотворному взаимодействию гуманитарных наук и экономики, создает новую модель человеческой цивилизации и добивается всемирно признанных достижений.Фу Хуа констатировал, что "гуманомика в новую эпоху" постепенно формируется, демонстрируя четкие характерные особенности, такие как акцент на симбиозе культуры и экономики, продвижение ориентированной на человека философии развития, повышенное внимание к интеграции традиций и современности.Информационное агентство Синьхуа надеется развивать обмены и сотрудничество со средствами массовой информации по всему миру, используя такие платформы, как Всемирный медиа-саммит, что будет стимулировать новые достижения в освещении и исследованиях гуманомики в новую эпоху, указал Фу Хуа.Среди других спикеров, поделившихся своими мыслями на мероприятии, были бывший старший научный сотрудник факультета политики и международных исследований Кембриджского университета Мартин Жак, председатель совета Гуанчжоуского института региона Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь Чжэн Юннянь и генеральный директор аргентинского информационного агентства Telam Мария Бернарда Льоренте.Эксперты пришли к общему мнению, что Китай в процессе движения к высококачественному развитию осваивает путь, на котором гуманитарные науки и экономика развиваются и процветают совместно. По их мнению, этот опыт заслуживает глубокого изучения.Как отметил М. Жак, центральной идеей, проходящей через доклад аналитического центра Синьхуа, является четкое отличие модернизации в китайском стиле от модернизации по западному образцу.Глава пакистанской общественной организации "Понять Китай" Зафар Уддин Махмуд заявил, что гуманомика может стать самостоятельной научной дисциплиной. По его словам, доклад указал новое направление в том, что касается отношений между гуманитарными науками и экономикой.Высоко оценив выдающиеся достижения Китая, проректор российского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Виктория Панова отметила, что в докладе, опубликованном Синьхуа, представлена новая концепция, которая имеет огромную важность для всего мира. В. Панова призвала черпать вдохновение из лучших достижений различных цивилизаций.Китайская версия доклада, наряду с версиями на английском, французском и русском языках, была распространена по всему миру.Двуязычное издание исследовательского доклада на китайском и английском языках опубликовано издательством "Синьхуа чубаньшэ".