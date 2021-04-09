Скончался супруг британской королевы Елизаветы II

9 апреля. Mossovetinfo.ru — Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99 лет, сообщается в официальном аккаунте Букингемского дворца в twitter.



Принц Филипп происходил из греческого королевского дома Глюксбургов. Его мать являлась троюродной сестрой последнего российского императора Николая II.



В ноябре 1947 года женился на принцессе Елизавете, которая на тот момент являлась наследницей престола Великобритании. Супруги прожили в браке 73 года.