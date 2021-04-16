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В мире     16.04.2021 16:32

Скорость распространения COVID-19 приближается к самой высокой за все время пандемии - ВОЗ

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — Скорость распространения коронавируса приблизилась к самой высокой за всей время пандемии, заявил на брифинге в пятницу глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, за последние два месяца еженедельное число новых случаев заражения практически удвоилось. Кроме того, ряд стран, которые ранее сумели избежать быстрого распространения заболевания, также столкнулись с ростом заражений.

12 апреля Гебрейсус заявил, что заболеваемость коронавирусом в мире растет семь недель подряд, а в последний месяц отмечается постоянное увеличение смертности.

Ранее из-за резкого роста числа заболевших и высокой смертности Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Кроме того, в четверг, 15 апреля, стало известно, что России продлила приостановку авиасообщения с Великобританией.


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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

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