Другие материалы
-
В мире
07.03.2026, 07:58
Состоялся телефонный разговор Путина с Президентом Ирана
7 марта— Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом исламской республики И...
-
В мире
06.03.2026, 17:41
Угрозы Зеленского Орбану вызвали возмущение в Еврокомиссии и в оппозиции Венгрии
6 марта — Mossovetinfo.ru — Лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр, выступая на предвыборном мероп...
-
В мире
05.03.2026, 08:40
США планируют проводить операцию против Ирана минимум 100 дней - Politico
5 марта — Mossovetinfo.ru — Соединённые Штаты могут проводить военную операцию против Ирана не менее 100 дней, значит...