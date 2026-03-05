 
Актуальные темы: переговоры
В мире     07.03.2026 07:58

Состоялся телефонный разговор Путина с Президентом Ирана

7 марта— Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом исламской республики Иран  Масудом Пезешкианом ещё раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны, многочисленными жертвами среди мирного населения в результате вооруженной израильско-американской агрессии против Ирана. Об этом в пятницу сообщил Кремль.

Путин в рамках беседы подтвердил позицию России о необходимости немедленного прекращения боевых действий и отказа от силовых методов решения проблем на Ближнем Востоке. «В этой связи Владимир Путин отметил, что он находится в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», – сказано в сообщении Кремля.

Масуд Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом, отстаивающим суверенитет и независимость своей родины, и подробно проинформировал о развитии ситуации в ходе нынешней острой фазы конфликта. Условлено, что контакты с иранской стороной по различным каналам будут продолжены.

Соединённые Штаты могут проводить военную операцию против Ирана не менее 100 дней, значительно дольше сроков, ранее обозначенных президентом США Дональдом Трампом, который говорил о четырёх неделях, сообщила газета Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона.

Накануне министр энергетики США заявил, что они выдали Индии на 30 дней лицензию на покупку российской нефти, поскольку заняты ударами по Ирану и сопровождение судов в Ормузском проливе преждевременно.

