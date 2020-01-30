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В мире     30.01.2020 16:30

Совет стран ЕС окончательно одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза

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Теги:  Великобритания  Евросоюз  Brexit  соглашение 

30 января. Mossovetinfo.ru – Совет стран ЕС окончательно одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

Ранее соглашение о выходе Великобритании из ЕС одобрил Европаламент.

По соглашению Великобритания перестанет быть членом ЕС с 1 февраля 2020 года. Однако в течение ближайшего года будет длиться переходный период, во время которого в отношениях между Великобритание и ЕС ничего не изменится. За это время стороны должны договориться о том, как строить дальнейшие отношения.

Первоначально планировалось, что Великобритания покинет ЕС в марте 2019 года, однако парламент Великобритании трижды отвергал предложенное соглашение о выходе, в результате ЕС согласился предоставить стране отсрочку. 22 января 2020 года закон о выходе Великобритании из Евросоюза был принят парламентом страны, 24 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе.


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Теги: 
Великобритания  Евросоюз  Brexit  соглашение 

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