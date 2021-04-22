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В мире     22.04.2021 23:12

Спецпредставитель Байдена по климату Керри назвал предложения Путина на саммите достойными сотрудничества

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Теги:  Путин  саммит  климат  США  сотрудничество 





22 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин во время климатического саммита выразил идеи, достойные рассмотрения, сказал специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри. Мероприятие, организованное американской стороной, проходит 22–23 апреля.
«Я слушал сегодня президента Путина. Думаю, он изложил достойные мысли и видения, которые стоят рассмотрения и совместной работы — и он говорил о такой возможности. Как и с Китаем, где нам удалось как минимум выработать цепочку, линию связи»,— сказал господин Керри во время брифинга, транслировавшегося в аккаунтах соцсетей и каналах Белого дома.

Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в Саммите лидеров по вопросам климата.

В своём выступлении глава государства изложил подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата. Стенограмма выступления Путина и его видеотрансляция опубликованы на сайте Президента РФ.

В ходе выступления Путин предложил «сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты», «заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата», выразил убеждение, что «борьба за сохранение климата призвана объединять усилия всего мирового сообщества». «Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность преференций даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе и у нас в стране», - отметил Президент. Также Путин затронул и другие вопросы актуальной повестки саммита.

Фото: пресс-службы Президента РФ.


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Теги: 
Путин  саммит  климат  США  сотрудничество 

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