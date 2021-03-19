В мире 22.03.2021, 13:17 США ответили на предложение Путина о разговоре с Байденом

22 марта. Mossovetinfo.ru – Американская администрация не поддержала предложение президента России Владимира Путина о проведении открытых переговоров с президентом США Джо Байденом в режиме видеоконфе...

В мире 19.03.2021, 18:00 Кипр с 1 апреля упростит правила въезда российских туристов

19 марта. Mossovetinfo.ru – Кипр с 1 апреля упрощает правила въезда для российских туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра туризма острова Савваса Пердиоса. По словам министра, буд...