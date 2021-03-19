Другие материалы
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В мире
22.03.2021, 13:17
США ответили на предложение Путина о разговоре с Байденом
22 марта. Mossovetinfo.ru – Американская администрация не поддержала предложение президента России Владимира Путина о проведении открытых переговоров с президентом США Джо Байденом в режиме видеоконфе...
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В мире
22.03.2021, 10:05
Еврокомиссар заявил о ненужности вакцины «Спутник V» для ЕС
22 марта. Mossovetinfo.ru – Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V», так как уже зарегистрированы 4 другие вакцины, которые помогут достичь коллективного иммунитета, зая...
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В мире
19.03.2021, 18:00
Кипр с 1 апреля упростит правила въезда российских туристов
19 марта. Mossovetinfo.ru – Кипр с 1 апреля упрощает правила въезда для российских туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра туризма острова Савваса Пердиоса. По словам министра, буд...