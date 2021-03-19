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В мире     22.03.2021 13:17

США ответили на предложение Путина о разговоре с Байденом

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Теги:  МИД РФ  Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Байден  переговоры  отказ 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Американская администрация не поддержала предложение президента России Владимира Путина о проведении открытых переговоров с президентом США Джо Байденом в режиме видеоконференции, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

В заявлении МИД РФ сообщается, что отказ США от переговоров президентов двух стран - это еще одна упущенная возможность нормализовать российско-американские отношения, которые по вине американской стороны находятся в тупике.

Отношения между Россией и США обострились на прошлой неделе, когда президент Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году. Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил утвердительно. Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки позднее отказалась отвечать на вопрос, были ли эти слова Байдена метафорой.

Россия после высказываний Байдена отозвала своего посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

Владимир Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья, а также вспомнил детскую поговорку «Кто как обзывается - тот так и называется».

При этом, президент России предложил провести открытую беседу с Байденом в ближайшее время, для обсуждения накопившихся проблем.

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Теги: 
МИД РФ  Владимир Путин  Путин  Джо Байден  Байден  переговоры  отказ 

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