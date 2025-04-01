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В мире     08.04.2025 21:44

США подняли пошлины на импорт из Китая до уровня 104%

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Теги:  США  Китай  КНР  пошлины  глобальные пошлины  Трамп 

8 апреля — Mossovetinfo.ru — США подняли таможенные пошлины на импорт из Китая еще на 50% - до уровня 104%, заявила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Со стороны Китая было ошибкой принимать ответные меры, по этой причине в отношении Китая начнут действовать пошлины в размере 104%», - сообщила Ливитт.
Пошлины вступят с началом нового дня 9 апреля.

«Они вступят в силу в 00:01, то есть фактически с завтрашнего дня», - сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее Китай в качестве ответных мер зеркально ввели дополнительные пошлины в размере 34% на весь импорт из США. После этого Трамп заявил о намерении поднять пошлины на товары из КНР еще на 50%.

В то же время, как сообщает Синьхуа, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь на регулярном брифинге для журналистов заявил, что недавние высказывания вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса о Китае удивительны и прискорбны.

Линь Цзянь сделал соответствующее заявление, комментируя высказанные Дж. Д. Вэнсом в недавнем интервью суждения о торговой политике администрации Дональда Трампа в отношении Китая. Как утверждал вице-президент США в данном интервью, Соединенные Штаты «занимают деньги у китайских крестьян, чтобы закупать вещи, которые эти крестьяне производят», сообщает Синьхуа.

«Китай совершенно четко обозначил свою позицию в отношении китайско-американских торгово-экономических отношений. Слышать подобные невежественные и бестактные заявления этого вице-президента удивительно и прискорбно», - констатировал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

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Теги: 
США  Китай  КНР  пошлины  глобальные пошлины  Трамп 

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