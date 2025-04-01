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В мире
08.04.2025, 21:44
США подняли пошлины на импорт из Китая до уровня 104%
8 апреля — Mossovetinfo.ru — США подняли таможенные пошлины на импорт из Китая еще на 50% - до уровня 104%, заявила на бри...
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В мире
03.04.2025, 01:33
США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля
3 апреля — Mossovetinfo.ru — Сегодня президент Дональд Дж. Трамп заявил, что внешняя торговля и экономическая практи...
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В мире
01.04.2025, 09:21
2 апреля Трамп представит свой тарифный план, учитывающий страновые тарифы
1 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент Дональд Трамп 2 апреля объявит о плане взаимных тарифов в Розовом саду Белого ...