9 января. Mossovetinfo.ru – США предлагают Ирану провести прямые переговоры без предварительных условий, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на письмо постпреда США в ООН Келли Крафт, направленное Совету Безопасности организации.



В письме сообщается, что США готовы провести с Ираном прямые переговоры без предварительных условий «чтобы предотвратить дальнейшие угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима».



Обострение отношений между США и Ираном произошло после спецоперации американской стороны, в ходе которой был убит иранский военачальник Касем Сулеймани. В ответ иранская сторона нанесла ракетный удар по американской военной базе на территории Ирака.



После проведения американской спецоперации и ответного иранского удара по базе США, постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обратился в СБ ООН с письмом, в котором было заявлено, что иранский ракетный удар был актом самозащиты со стороны Ирана.



В письме американского представителя заявлено, что спецоперация по устранению Сулеймани была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматривающего право стран на самооборону. Кроме того, в письме отмечается, что для защиты своих интересов на Ближнем Востоке США готовы провести и другие акции.