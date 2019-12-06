6 декабря. Mossovetinfo.ru – США ввели санкции против 17 физических лиц и семи компаний из России, которые, по мнению США, причастны к киберпреступлениям, сообщил американский Минфин.
Все компании, попавшие под санкции, зарегистрированы в России. Это ООО «Бизнес-столица», ООО «Оптима», ООО «Трейд-инвест», ООО «Центр автообслуживания», ООО «Вертикаль», ООО «ЮНИКОМ» и Evil Corp.
В тоже время среди физических лиц, которые попали под санкции США, только часть является российскими гражданами. Помимо россиян в списке также граждане Украины, Узбекистана, Молдавии, Греции, Израиля и Испании.
Гражданину России Максиму Якубцу судом Небраски предъявлены обвинения в организации киберпреступлений. По мнению американской стороны, Якубец, его ближайший соратник Игорь Турашев и другие их соучастники при помощи вируса Dridex поъитили минимум 100 миллионов долларов. Ряд других людей, которые попали в список, не занимались совершением киберпреступлений, а принимали участие в финансовых операциях хакеров. За информацию, которая поможет найти Якубца или признать его виновным, США обещают награду в 5 миллионов долларов.
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