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В мире     08.04.2018 11:09

США возложили на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии

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Теги:  США  Россия  Сирия 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – США возложили на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Соединенные штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку (властей Сирии) и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак», — говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.

Она подчеркнула, что Вашингтон требует привлечения режима Асада и его сторонников к ответственности. «Россия со своей твердой поддержкой режима в конечном счете ответственна за эти жестокие нападения», — подчеркнула Науэрт.

СМИ ранее сообщили со ссылкой на заявление боевиков, что правительственные войска в Сирии, возможно, использовали химическое оружие.

Власти Сирии опровергли данную информацию. Начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко назвал заявления об использовании химического оружия сфабрикованными.


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Теги: 
США  Россия  Сирия 

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