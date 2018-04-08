8 апреля. Mossovetinfo.ru – США возложили на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.



«Соединенные штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку (властей Сирии) и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак», — говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.



Она подчеркнула, что Вашингтон требует привлечения режима Асада и его сторонников к ответственности. «Россия со своей твердой поддержкой режима в конечном счете ответственна за эти жестокие нападения», — подчеркнула Науэрт.



СМИ ранее сообщили со ссылкой на заявление боевиков, что правительственные войска в Сирии, возможно, использовали химическое оружие.



Власти Сирии опровергли данную информацию. Начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко назвал заявления об использовании химического оружия сфабрикованными.