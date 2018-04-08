8 апреля. Mossovetinfo.ru – США возложили на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
«Соединенные штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку (властей Сирии) и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак», — говорится в заявлении, которое цитирует РИА Новости.
Она подчеркнула, что Вашингтон требует привлечения режима Асада и его сторонников к ответственности. «Россия со своей твердой поддержкой режима в конечном счете ответственна за эти жестокие нападения», — подчеркнула Науэрт.
СМИ ранее сообщили со ссылкой на заявление боевиков, что правительственные войска в Сирии, возможно, использовали химическое оружие.
Власти Сирии опровергли данную информацию. Начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко назвал заявления об использовании химического оружия сфабрикованными.
11:19 Город (Москва и область) В Москве разрабатывают нормативы для велосипедистов
11:09 В России Путин и Собянин поздравили православных христиан с Пасхой
11:09 В мире США возложили на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии
10:43 Город (Москва и область) Участок метро от станции «Раменки» до «Рассказовки» готов на 90%
16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства
21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть
19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий
16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья
08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму
07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%
15:11 В мире Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018
14:43 В России Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году