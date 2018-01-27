27 января. Mossovetinfo.ru – США в очередной раз расширили санкции, введенные против России в марте 2014 года из-за событий на Украине. Документ, который включает 21 человека и 21 компанию, опубликован на сайте Министерства финансов США.



Физические лица, попавшие под санкции США (граждане России и Украины (ДНР и ЛНР)):



Игорь Антипов (и.о. министра информации ДНР)

Андрей Черезов (заместитель министра энергетики РФ)

Евгений Грабчак (директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ)

Алексей Грановский (и.о. министра промышленности и торговли ДНР)

Елена Костенко (и.о. министра экономического развития ЛНР)

Павел Мальгин (и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР),

Екатерина Матюшенко (министр финансов ДНР)

Светлана Малахова (министр труда и социальной политики ЛНР)

Дмитрий Овсянников (губернатор Севастополя)

Наталья Никонорова (и.о министра иностранных дел ДНР)

Александр Тимофеев (глава Министерства доходов и сборов ДНР)

Владимир Павленко (министр госбезопасности ДНР)

Елена Радомская (министр юстиции ДНР)

Сергей Топор-Гилка (гендиректор ОАО «Технопромэкспорт»)

Валерий Абрамов

Богдан Колосов

Александр Мельничук

Сергей Мельничук

Владимир Пашков

Александр Пентя

Виктор Перевалов



Юридические лица:



ООО «Евро-Полис»

«Инстар-лоджистикс»

«Газ-Альянс»

Doncoaltrade,

«Силовые машины»

ООО «Угольные технологии»

Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт»,

АО «ВАД»

ЗАО «Внешторгсервис».



Секторальные санкции:



«Калининграднефтепродукт»

«Киришинефтеоргсинтез»

«Киришиавтосервис»

«Псковнефтепродукт»

«Тверьнефтепродукт»

«Новгороднефтепродукт»

«Ленгипронефтехим»

«Медиа-Инвест»

«Сургутнефтегазбанк»

совхоз «Червишевский»

«Сургутмебель»

«Страховое общество «Сургутнефтегаз».



Санкции США против России. Справка



В середине марта 2014 года, после того как Россия завершила присоединение Крыма, США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. Помимо указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах.



Последующее расширение санкций (апрель-май) было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили Россию в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности, в поставке оружия пророссийским повстанцам.



Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.



Ответные меры со стороны России



6 августа 2014 года указом президента России был запрещен ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению]. Под действие эмбарго попали страны ЕС, США, Австралия, Канада, Норвегия. Конкретный перечень товаров, в отношении которых вводятся ограничения, определило правительство РФ. В список входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Суммарный годовой объём импорта, подпавшего под санкции, оценивается в 9 миллиардов долларов США.



11 августа также были ограничены государственные закупки товаров легкой промышленности у иностранных поставщиков. В перечень товаров попали ткани, верхняя одежда, спецодежда, нательное белье, а также одежда из кожи и меха. Данные меры касаются всех государств, за исключением членов Таможенного союза. Решение вступило в силу с 1 сентября 2014 года.



20 августа правительство РФ исключило из санкционного списка безлактозное молоко, мальков лосося и форели, семенной картофель, лук, гибридную сахарную кукурузу и лук, биологически активные добавки.



1 июня 2016 года было опубликовано постановление правительства России, которое частично сняло эмбарго — из списка запрещенных к ввозу товаров исключены (только для целей детского питания) сушеные и замороженные овощи, мороженая говядина, а также мясо домашней птицы.



13 сентября 2016 года было опубликовано постановление правительства, которое усилило эмбарго, включив в перечень запрещенных к ввозу товаров соль (в том числе морскую).