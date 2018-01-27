27 января. Mossovetinfo.ru – США в очередной раз расширили санкции, введенные против России в марте 2014 года из-за событий на Украине. Документ, который включает 21 человека и 21 компанию, опубликован на сайте Министерства финансов США.
Физические лица, попавшие под санкции США (граждане России и Украины (ДНР и ЛНР)):
Игорь Антипов (и.о. министра информации ДНР)
Андрей Черезов (заместитель министра энергетики РФ)
Евгений Грабчак (директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ)
Алексей Грановский (и.о. министра промышленности и торговли ДНР)
Елена Костенко (и.о. министра экономического развития ЛНР)
Павел Мальгин (и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР),
Екатерина Матюшенко (министр финансов ДНР)
Светлана Малахова (министр труда и социальной политики ЛНР)
Дмитрий Овсянников (губернатор Севастополя)
Наталья Никонорова (и.о министра иностранных дел ДНР)
Александр Тимофеев (глава Министерства доходов и сборов ДНР)
Владимир Павленко (министр госбезопасности ДНР)
Елена Радомская (министр юстиции ДНР)
Сергей Топор-Гилка (гендиректор ОАО «Технопромэкспорт»)
Валерий Абрамов
Богдан Колосов
Александр Мельничук
Сергей Мельничук
Владимир Пашков
Александр Пентя
Виктор Перевалов
Юридические лица:
ООО «Евро-Полис»
«Инстар-лоджистикс»
«Газ-Альянс»
Doncoaltrade,
«Силовые машины»
ООО «Угольные технологии»
Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт»,
АО «ВАД»
ЗАО «Внешторгсервис».
Секторальные санкции:
«Калининграднефтепродукт»
«Киришинефтеоргсинтез»
«Киришиавтосервис»
«Псковнефтепродукт»
«Тверьнефтепродукт»
«Новгороднефтепродукт»
«Ленгипронефтехим»
«Медиа-Инвест»
«Сургутнефтегазбанк»
совхоз «Червишевский»
«Сургутмебель»
«Страховое общество «Сургутнефтегаз».
Санкции США против России. Справка
В середине марта 2014 года, после того как Россия завершила присоединение Крыма, США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. Помимо указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах.
Последующее расширение санкций (апрель-май) было связано с обострением ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили Россию в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности Украины, в частности, в поставке оружия пророссийским повстанцам.
Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года, причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией.
Ответные меры со стороны России
6 августа 2014 года указом президента России был запрещен ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению]. Под действие эмбарго попали страны ЕС, США, Австралия, Канада, Норвегия. Конкретный перечень товаров, в отношении которых вводятся ограничения, определило правительство РФ. В список входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Суммарный годовой объём импорта, подпавшего под санкции, оценивается в 9 миллиардов долларов США.
11 августа также были ограничены государственные закупки товаров легкой промышленности у иностранных поставщиков. В перечень товаров попали ткани, верхняя одежда, спецодежда, нательное белье, а также одежда из кожи и меха. Данные меры касаются всех государств, за исключением членов Таможенного союза. Решение вступило в силу с 1 сентября 2014 года.
20 августа правительство РФ исключило из санкционного списка безлактозное молоко, мальков лосося и форели, семенной картофель, лук, гибридную сахарную кукурузу и лук, биологически активные добавки.
1 июня 2016 года было опубликовано постановление правительства России, которое частично сняло эмбарго — из списка запрещенных к ввозу товаров исключены (только для целей детского питания) сушеные и замороженные овощи, мороженая говядина, а также мясо домашней птицы.
13 сентября 2016 года было опубликовано постановление правительства, которое усилило эмбарго, включив в перечень запрещенных к ввозу товаров соль (в том числе морскую).
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