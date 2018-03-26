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В мире     26.03.2018 16:31

США высылают 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»

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Теги:  США  Россия  дипломаты 

26 марта. Mossovetinfo.ru – США высылают из страны 60 российских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Белый дом. Решение принято в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Из страны будут высланы 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. У них есть неделя, чтобы покинуть США.

Кроме того, решение о высылке российских дипломатов уже приняли Франция, Германия, Латвия, Польша, Украина.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери в ночь на 4 марта.

Великобритания обвинили в причастности к отравлению Россию. Российский МИД отверг все обвинения, после чего посольство РФ направо властям Великобритании ноту, заявив о необходимости совместного расследования произошедшего в Солсбери. Нота осталась без ответа.

В ответ на высылку российских дипломатов МИД России объявило персоной нон-грата 23 британских дипломата. Представители МИД и Минобороны РФ де-факто возложили ответственность за отравление на Британию, не исключив и возможной причастности к происшедшему США.

Скрипаль получил убежище в Великобритании в 2010 году после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.


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Теги: 
США  Россия  дипломаты 

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