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В мире     13.03.2023 10:57

США заставляют ФРГ принять выгодную им версию диверсии на "Северных потоках" - Патрушев

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Теги:  Северный поток  взрывы  Патрушев  Украина  Германия 

13 марта, Mossovetinfo.ru - США заставляют руководство ФРГ принять выгодную им версию диверсии на "Северных потоках", заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев Патрушев изданию "Аргументы и Факты".

"Германия же, пытавшаяся многие годы строить свою экономику на основе сочетания дешёвых энергоресурсов из России и передовых немецких технологий, как никто другой понимает, что теракт на трубопроводе однозначно приведёт экономику ФРГ к дальнейшему упадку", — сказал Патрушев.

Украине вряд ли были нужны взрывы на "Северных потоках", она ничего от них не получила, заявил секретарь Совета безопасности РФ.

"Выгодны ли взрывы Украине или Германии? Киев ничего не потерял и не приобрел от уничтожения газопровода. Более того, режиму Зеленского (Украина - ред.), по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи, совершение такого акта ни к чему", - считает Патрушев.

Взрывы на трёх нитках системы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года в районе датского острова Борнхольм.

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Теги: 
Северный поток  взрывы  Патрушев  Украина  Германия 

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