Другие материалы
-
В мире
24.05.2018, 16:11
Стали известны города, которые примут финалы ЛЧ и ЛЕ в 2020 году
24 мая. Mossovetinfo.ru – Исполнительный комитет УЕФА на своем заседании в Киеве назвал города, которые примут финалы футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2020 году, сообщил вице-президент орг...
-
В мире
22.05.2018, 18:17
ФИФА не нашла нарушений антидопинговых правил российскими футболистами
22 мая. Mossovetinfo.ru – ФИФА не нашла нарушений антидопинговых правил российскими футболистами, сообщается в официальном заявлении организации. Ранее в отношении 34 игроков сборной России ...
-
В мире
18.05.2018, 22:00
Boeing 737 разбился на Кубе, на борту было более 100 человек
19 мая. Mossovetinfo.ru – Пассажирский самолет Boeing 737 разбился в пятницу вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в кубинской Гаване. Об этом сообщает Кубинское государстве...