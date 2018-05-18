24 мая. Mossovetinfo.ru – Исполнительный комитет УЕФА на своем заседании в Киеве назвал города, которые примут финалы футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2020 году, сообщил вице-президент организации Григорий Суркис.



Финал Лиги чемпионов по футболу пройдет в турецком Стамбуле на стадионе имени Ататюрка, финал Лиги Европы примет польский Гданьск.



В 2019 году финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде, а финал Лиги Европы в Баку.