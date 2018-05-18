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В мире     24.05.2018, 16:11

Стали известны города, которые примут финалы ЛЧ и ЛЕ в 2020 году

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Теги:  УЕФА  футбол  Лига чемпионов  Лига Европы 

24 мая. Mossovetinfo.ru – Исполнительный комитет УЕФА на своем заседании в Киеве назвал города, которые примут финалы футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2020 году, сообщил вице-президент организации Григорий Суркис.

Финал Лиги чемпионов по футболу пройдет в турецком Стамбуле на стадионе имени Ататюрка, финал Лиги Европы примет польский Гданьск.

В 2019 году финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде, а финал Лиги Европы в Баку.


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Карта места

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Теги: 
УЕФА  футбол  Лига чемпионов  Лига Европы 

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