25 февраля. Mossovetinfo.ru – В США прошла 91-я церемония вручения премии «Оскар» Американской киноакадемии.
Приз в номинации «Лучший фильм года» получила кинокартина «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррели. Ранее этот же фильм получил приз Гильдии кинопродюсеров США.
Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал Рами Малек, исполнивший роль певца Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», посвященном знаменитой группе Queen. Победительнецей в номинации «Лучшая женская роль» стала Оливия Колман за роль в фильме «Фаворитка».
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победила мексиканская кинокартина «Рома», в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм» победителем стал «Человек-Паук: через вселенные».
08:57 В мире Стали известны победители премии «Оскар».
08:22 Город (Москва и область) Плакаты о снятых в Москве фильмах появились в поездах метро
08:10 Общество Оттепель вновь вернется в Москву 25 февраля
14:43 Общество Более 6 тысяч человек пришло на Страстной к началу Марша Немцова
14:02 Происшествия Ликвидированы наркопритоны на западе Москвы в районах Раменки и Можайский
14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года
10:49 Город (Москва и область) Пять станций красной ветки метро повторно закроют в апреле на несколько дней
07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля
07:48 Город (Москва и область) Более 50 бесплатных экскурсий пройдет в Москве в рамках фестиваля «Московская масленица»
13:33 Город (Москва и область) Мосгордума приняла закон о создании инновационного кластера
12:40 Город (Москва и область) Количество преступлений в Москве стабильно снижается - Шапошников
12:19 Власть Путин: времени на раскачку по вопросам стратегического развития страны уже нет