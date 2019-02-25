25 февраля. Mossovetinfo.ru – В США прошла 91-я церемония вручения премии «Оскар» Американской киноакадемии.



Приз в номинации «Лучший фильм года» получила кинокартина «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррели. Ранее этот же фильм получил приз Гильдии кинопродюсеров США.



Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал Рами Малек, исполнивший роль певца Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», посвященном знаменитой группе Queen. Победительнецей в номинации «Лучшая женская роль» стала Оливия Колман за роль в фильме «Фаворитка».



В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победила мексиканская кинокартина «Рома», в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм» победителем стал «Человек-Паук: через вселенные».