6 сентября. Mossovetinfo.ru – Цена на новую линейку продукции компании Apple, презентация которой ожидается через неделю, опубликованы на портале mysmartprice.com.
Новый iPhone XS выйдет в двух размерах. Модель с экраном в 5,8 дюйма будет стоить от 899 долларов, стоимость модели с экраном в 6,5 дюйма будет начинаться от 999 долларов. Новый iPhone XS будет выходить в трех вариантах комплектации – с памятью на 64, 256 и 512 Гб. Цветовая линейка модели также будет выполнена в трех вариантах: в золотом, в серебряном и в космическом сером.
Стоимость нового iPhone XC будет начинаться от 749 долларов. Новый смартфон будет иметь экран размером в 6,1 дюйма и будет выпускаться в 2 комплектациях: с памятью на 64 и 256 Гб. Цветовая линейка модели будет предложена в пяти цветах: красном, синем, сером, оранжевом и белом.
Новый MacBook появится с двумя вариантами экранов: размером в 12 и 13 дюймов, а также с двумя вариантами память: на 64 и 256 Гб. Внешне новый MacBook практически не будет отличаться от более ранних моделей. Цена на новый MacBook будет начинаться от 999 долларов.
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