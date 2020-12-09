9 декабря. Mossovetinfo.ru - На Украине с 8 по 24 января будет введен строгий карантин из-за коронавируса, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.



По словам Шмыгаля, карантинные меры предусматривают закрытие предприятий общепита (кроме работы на вынос и доставки на дом), непродовольственных магазинов, театров и кинотеатров, фитнес-клубов и других спортивных залов, а также торгово-развлекательных центров.



Во всех образовательных учреждениях, кроме детских садов, пройдут внеочередные каникулы.



Будут запрещены все массовые мероприятия.



Общественный транспорт продолжит работу в режиме «оранжевой» эпидемиологической зоны.



Продолжат работу продовольственные магазины, банки, аптеки, а также отели и почтовые отделения.