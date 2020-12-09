9 декабря. Mossovetinfo.ru - На Украине с 8 по 24 января будет введен строгий карантин из-за коронавируса, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, карантинные меры предусматривают закрытие предприятий общепита (кроме работы на вынос и доставки на дом), непродовольственных магазинов, театров и кинотеатров, фитнес-клубов и других спортивных залов, а также торгово-развлекательных центров.
Во всех образовательных учреждениях, кроме детских садов, пройдут внеочередные каникулы.
Будут запрещены все массовые мероприятия.
Общественный транспорт продолжит работу в режиме «оранжевой» эпидемиологической зоны.
Продолжат работу продовольственные магазины, банки, аптеки, а также отели и почтовые отделения.
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